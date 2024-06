Thiaroye Gare : des acteurs apprécient positivement le lancement de la Journée nationale de nettoiement APS – Plusieurs acteurs et représentants d’associations communautaires de base ont positivement apprécié, samedi à Thiaroye Gare (banlieue de Dakar) l’idée du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, d’initier la Journée nationale d’investissement humain (Set Setal), estimant que l’initiative va permettre de rendre agréable le cadre de vie et mieux anticiper sur les inondations.

‘’Cette initiative du chef de l’Etat nous permet de gagner plus de 50 % de nos activités. C’est un appel à la mobilisation communautaire. Tous les canaux seront nettoyés. Je pense que les populations vont s’approprier les ouvrages de lutte contre les inondations, en les entretenant’’, a déclaré Madické Cissé, Directeur de la Prévention et de la Gestion des inondations (DPGI).



Il intervenait en marge du lancement officiel par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye à Thiaroye Gare, de la Journée nationale de nettoiement ‘’Set Setal’’, en présence de plusieurs membres du gouvernement, des représentants d’organisations et d’associations communautaires de base et divers acteurs.



‘’Cette initiative du président de la République nous met à l’aise dans notre travail’’, a ajouté le Directeur de la Prévention et de la Gestion des inondations (DPGI) qui a mobilisé ses agents pour la réussite de cette Journée d’investissement humain.



D’autres acteurs, venus prendre part à cette activité, ont magnifié l’initiative du chef de l’Etat destinée à rendre agréable le cadre de vie et mieux anticiper sur les inondations fréquentes durant la saison des pluies.





‘’D’après les prévisions, l’hivernage de cette année, sera pluvieuse, mais quand on arrive à dégager les saletés, curer les canaux, nous avons espoir que l’eau va ruisseler tranquillement. Et après avoir nettoyé, nous devons éviter de salir à nouveau’’, a préconisé Abdou Samack Diouf, coordonnateur de la Plateforme de la lutte contre les inondations.



Il a promis que sa structure, en collaboration avec tous les acteurs, va faire des campagnes de sensibilisation, dans chaque commune, chaque quartier pour rendre la banlieue de Dakar propre et prévenir les inondations.



Moussa Thiam, coordonnateur du Cadre de réflexion des journalistes sur l’hygiène, l’eau et l’Assainissement (CRJHEA) estime que le chef de l’Etat vient par ce geste d’inviter les populations à changer de comportement et tenir propre leur environnement.



‘’C’est une très bonne initiative. Nous remercions le chef de l’Etat d’avoir donner ce signal fort pour pousser les populations à s’investir davantage dans la lutte contre les inondations’’, a ajouté Moussa Thiam, correspondant de la radio Sud-FM (privée) dans la banlieue de Dakar.



