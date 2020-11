Thiaroye-Sur-Mer: la mystérieuse maladie touche plus de 318 personnes, les cas graves aux urgences La situation va de mal en pis à Thiaroye-Sur-Mer où plus de trois cent dix huit (318) personnes dont la majorité des pêcheurs qui sont touchés par une mystérieuse maladie, contractée en mer, selon le site senenvironnement.

A en croire le président des pêcheurs artisanaux, Moustapha Diop, “plus de 318 pêcheurs sont désormais touchés et des cas graves sont acheminés aux urgences. Ce qui est dangereux, la maladie se propage à une vitesse contagieuse et actuellement, personne n’est en mesure de déterminer sa nature.



Cette maladie touche toutes les parties qui ne sont pas protégées dont les parties intimes”, a-t-il dit au journal de 19h de la Tfm.



En attendant des résultats approfondies, de la part des services compétents, c’est la panique et la psychose à Thiaroye-Sur-Mer qui est sans doute la localité dans la banlieue dakaroise la plus touchée en matière de calamités.



D'autres localités comme Mbour, Saint-Louis et Joal sont également touchées.

