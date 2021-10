Thiaroye: Un couple agressé par des bandits

La balade nocturne du commerçant M. Faye avec sa deuxième épouse? a brusquement tourné au drame à hauteur du pont «Fallou Warga» du rond-point Thiaroye Tally Diallo? en banlieue dakaroise. Les deux conjoints ont été la cible d’une horde de redoutables gangsters, armés de machettes, qui opéraient une razzia dans le secteur.



Des malfaiteurs ont encore dicté leur loi à coups de machette aux riverains du rond-point Thiaroye Tally Diallo. Cette fois-ci, c’est un commerçant et sa deuxième épouse qui en ont fait les frais. M. Faye et sa «niarel» ont en effet quitté leur domicile conjugal, vers 22h, pour se rendre au quartier Sam-Sam, une localité située à Diamaguène Sicap Mbao. Arrivés à hauteur du pont dénommé «Fallou Warga», ils sont tombés sur une meute de jeunes brigands, qui interceptent les passants dans la rue et les dépouillent de leurs biens sous la menace de leurs machettes.



Le commerçant Faye et son épouse se retrouvent par malchance dans le cercle de feu des gangsters et tentent de filer à l’anglaise. Mais, les agresseurs les repèrent, les tiennent en respect avec leurs armes blanches et leur réclament tous leurs biens. Les agresseurs se ruent sur la dame et arrachent son sac à main de couleur rouge, contenant son téléphone portable de marque Samsung A12 et 20.000 francs. Ils se retournent ensuite vers l’époux et volent ses deux téléphones de marque Spark 6 et Samsung S7 Edge ainsi que ses 125.000 FCfa qu’il avait gardés dans son pantalon.



Informés, les flics de la Brigade de Recherches suspendent leur patrouille dans les parages et filent droit sur les lieux. Mais, les malfaiteurs apercevant les policiers, renoncent au raid et se dispersent dans les ruelles. Les limiers les prennent en chasse et parviennent à rattraper deux des agresseurs nommés A. Guèye, né en 2000 et M. Ndiaye, né en 1997. Les deux mis en cause ont été déférés au parquet du palais de Justice de Pikine/Guédiawaye, pour association de malfaiteurs, vol avec violences commis la nuit avec usage d’armes blanches.













Rewmi

