Thiaroye: Un ivrogne menace de contaminer des policiers au coronavirus

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 11:31

Le quartier de Thiaroye enregistre son premier cas autoproclamé de coronavirus. Ivre comme un Polonais, un jeune homme débarque au commissariat de police de la localité et se met à crier «coronavirus».



Peinant à tenir sur les deux jambes, il débite des insanités sur les agents de police qui interviennent et tentent de le calmer, d’après le récit de "L’Observateur" dans sa parution de ce lundi.



Mais le quidam organise la résistance, se débat comme un forcené entre les mains des flics et les menace. Il les traite de tous les noms d’oiseaux et leur demande de s’éloigner de lui, au risque de se voir inoculer le virus du Covid-19.



Il les insulte sans cesse et leur crache à la figure, histoire de tenter de les tenir à distance. Mais, les policiers temporisent, neutralisent l’ivrogne furieux et parviennent à le placer en garde-à-vue dans la chambre de sûreté.

