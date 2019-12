Thiaroye : Un médecin agressé devant ses enfants par les supporters d’une équipe de Navetane

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 11:10 | | 1 commentaire(s)|

Le médecin chirurgien Dr Souleymane Diatta a été victime d’une agression en compagnie de ses enfants sur la route Nietty Mbaar, quatier situé à la périphérie de Thiaroye Gare.

Ils se sont retrouvés au mauvais endroit à la fin d’un match de «Navétanes» opposant Dialoré et Gouye Gui. Les agresseurs l’ont blessé à la tête. D’après le quotidien « L’As » qui donne l’info, les auteurs ont été interpellés et déférés au Parquet par la police.

A signaler qu’un automobiliste a été victime aussi d’une agression le week-end dernier après le match opposant Sante Yalla à Deggo à Djeddah Thiaroye Kaw. Des jeunes surpporters ont brisé la vitre de son véhicule avec des pierres parce qu’il a tenté de leur opposer une résistance. La victime a alors perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter 11 personnes parmi les agresseurs.



