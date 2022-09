Thiaroye : Un policier dérobe 3 millions FCFA en simulant une saisie de faux billets Un policier en service au commissariat de Thiaroye est poursuivi pour association de malfaiteurs et extorsion de fonds.

Idrissa Diouf, pour ne pas le nommer, a été placé sous mandat de dépôt mercredi dernier ainsi que son collègue Younouss Ba inculpé sous le régime du contrôle judiciaire.



Les mis en cause s’étaient emparés des 3 millions FCFA d’un homme d’affaires qui s’active dans le milieu des hydrocarbures.



La victime nommée D. Sow a appris, via une connaissance, qu’un nommé Assane Seck dispose de gasoil destiné à l’exportation.



Après négociations, renseigne Libération, Assane Seck a fixé un montant de 3,2 millions Fcfa à verser pour le dédouanement du produit.



Pour finaliser la transaction, Assane Seck a mis en rapport D. Sow avec Abdoulaye Sène à qui il devait verser le montant arrêté.



C’est ainsi que tout ce beau monde s’est donné rendez-vous à la station Shell située sur la route des hydrocarbures.

C’est en ce moment qu’un véhicule de type Peugeot est sorti de nulle part pour leur bloquer le passage.



Les occupants de la voiture se présente comme des policiers. Ils tiennent à l’écart tout le monde, fouillent le véhicule et y trouvent de l’argent et du chanvre indien.



Les policiers embarquent tout le monde et saisissent l’argent. Après un tour à Thiaroye, ils libèrent D. Sow et son ami en prétendant qu’ils vont conduire Abdoulaye Sène au commissariat puis disparaissent avec l’argent prétextant qu’il s’agit de faux billets.



D. Sow, qui a senti quelque chose de louche a porté plainte devant la Section de Recherches le lendemain. Les deux policiers seront finalement arrêtés pour extorsion de fonds.

