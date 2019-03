Thiaroye : Une Guinéenne arrêtée avec 27 cornets de chanvre indien A Biafra, un quartier populeux de Thiaroye, des policiers ont procédé à l'arrestation d'une femme de nationalité guinéenne, âgée de 44 ans. A la tête d'un réseau, M. Traoré contrôlait depuis quelques mois un vaste trafic de chanvre indien. Hélas, elle n'a pas compté avec l'ingéniosité des éléments de la brigade de police de Thiaroye, qui ont réussi à mailler tous les quartiers qui relèvent de leur domaine de compétence.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mars 2019 à 12:08 | | 0 commentaire(s)|

Après une décente à Biafra samedi dernier pour une opération de reconnaissance des lieux, les éléments de la police Thiaroye ont fait irruption dans le domicile de M. Traoré, avant de procéder à la fouille de tous les coins et recoins de sa maison.



C'est ainsi que 27 cornets de chanvre indien, soigneusement dissimulés dans une valise jetée négligemment dans un coin de la chambre, ont été découverts. C'était en début de soirée. M. Traoré qui a assisté impuissante à la perquisition de son domicile, n'a opposé aucune résistance lorsqu'après la découverte de la drogue, les limiers lui ont signifié qu'elle est en état d'arrestation.

Comment et pourquoi cette femme mariée et mère de famille a pu trôner à la tête d'un réseau de vente de chanvre indien ? M. Traoré explique que tout a commencé avec un mal persistant qui lui rongeait la jambe. Elle a alors démarré un petit commerce de jus pour amasser assez d'argent et pouvoir se soigner.



Hélas, ce commerce n'ayant pas été assez rentable, un de ses compatriotes lui a alors conseillé de se lancer dans la trafic de drogue. Après une première opération qu'elle a jugée rentable, elle ne s'est plus arrêtée. Elle a trouvé un fournisseur qu'elle rencontre souvent à Yarakh et s'est installée à son propre compte, réussissant ainsi en un temps record, à contrôler un pan important du trafic de drogue en banlieue. Tout allait bien jusqu'à ce que les policiers de Thiaroye s'en mêlent. La mise en cause a été déférée au parquet hier, pour détention et trafic de chanvre indien.

















L'Observateur

