Thiaroye : l’autre « Boy Djinné » retrouvé pendu devant un magasin

Le défunt, âgé de 35 ans exerçait le métier de recycleur et de vendeur de sacs d’occasion. Alertés, les limiers du commissariat de Thiaroye débarquent sur les lieux et procèdent aux constatations d’usage.



Il n’a été découvert aucune trace de violence et des blessures apparentes sur le corps du défunt. Toutefois, l’on soupçonne la thèse du meurtre déguisée en suicide, au cours d’un rixe aux relents de règlement de comptes.



Le quidam évoluait dans le milieu de la drogue et avait un faible pour l’alcool. Un avis aux fins d’identification du défunt est lancé mais jusque là la famille de la victime est introuvable. Il serait de nationalité guinéenne. La dépouille mortelle est déposée à l’hôpital pour autopsie.

