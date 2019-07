Thiaroye sur-mer: La victime du camion, Meïssa Diop avait deux femmes et des enfants

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 03:40 | | 0 commentaire(s)|

"On était dans notre atelier de couture avec les commandes pour la Tabaski qui viennent de partout. Quand il était un peu fatigué, mon frère se rendait dans le multiservice pour se reposer. Le camion a dérapé alors qu’il était dedans. Il y avait 5 personnes qui étaient à l’intérieur mais c’est lui seul qui a perdu la vie, les autres sont blessés. Ce n’est pas la première fois que ce genre d’accident arrive à ce niveau. Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités car on ne veut plus d’accident dans cette zone.Après avoir commis ce grave accident,le chauffeur du camion a fui mais s’il était resté, il aurait payé car il nous a privé d’une bonne personne. Mon frère était marié à deux(2) femmes, il avait aussi des enfants. C’est vraiment une grande perte pour nous »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos