Thiat répond à Boun Dionne: « Nous attendons que Macky Sall pose des actes » La déclaration de Mahammed Boun Dionne suscite déjà des réactions notamment dans l’espace politique. Membre de Y en marre et du collectif Nio Lank, Thiat a déclaré sur la Rfm, « nous ne sommes pas intéressés par le discours de Boun Dionne. Nous n’avons pas de temps à perdre avec ce discours sur le 3e mandat. Les Sénégalais sont fatigués, le pays va mal, la démocratie est moribonde. Nous attendons que Macky Sall pose des actes, nous lui répondrons par des actes et nous n’hésiterons pas à appliquer ce qu’il avait lui-même dit pour aller le déloger du palais ».

