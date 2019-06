Thierno A. Sall prédit un autre 23 juin pour la transparence dans la gestion des ressources

Pour le leader de la République des valeurs, un autre 23 juin est inévitable dans le cadre des Rassemblements de la plateforme “Aar li nu bokk”, pour réclamer la transparence dans la gestion des ressources naturelles.



« Un autre 23 juin est possible avec Aar li nu bokk. Il est inévitable parce que c’est une loi naturelle. Quels que soient les empires et leurs puissances, les Peuples ont toujours su, à un moment où un autre, trouver les moyens de marquer sa souveraineté », prédit Thierno Alassane Sall.

