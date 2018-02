Thierno Abdoul Aziz Bâ, frère du Khalife de Médina Gounass, « le drame de Nianao n’a rien à voir avec le Daaka »

Le petit frère du Khalife de Médina Gounass, Thierno Abdoul Aziz Bâ, est un personnage central dans l’organisation du Daaka, prévu du 10 au 19 mars prochain. Au cœur du Bopp, Thierno Abdoul Aziz Bâ, porte-parole de la famille et président de la fondation Dental Daaka, a estimé que « le drame de Nianao n’a rien à voir avec le Daaka ».



Interpellé sur l’incident qui a coûté la vie à un pèlerin du Daaka lors d’accrochages entre pèlerins et des douaniers, le frère du Khalife réagit en ces termes : « c’est vrai qu’il y a eu mort d’homme et nous le regrettons. Nous avons eu écho des informations liées à cet incident à travers la radio. Mais, ce drame n’est en rien lié au Daaka, que personnes ne mêle le Daaka dans ça. Mais ce qu’il faut dire, c’est de faire en sorte que les gens respectent les lois et règlements des pays".









L’Observateur