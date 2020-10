Thierno Ahmadou Sy : « Le ministre de la Justice gagnerait à mettre de l’eau dans son vin et savoir qu’il est le patron"

Thierno Ahmadou Sy dans un entretien accordé à "SourceA", s’est prononcé sur le bras de fer entre le ministre de la Justice Malick Sall et les magistrats, notamment le président de l’Ums, Souleymane Téliko. « Le ministre de la Justice a beaucoup de soucis avec les différents acteurs de son département. Ce n’est pas une première, mais je pense qu’il nous faut des managers qui se soucient de la stabilité des secteurs qu’ils dirigent pour pouvoir avoir de bons résultats. Dans ces conditions, on ne peut pas avoir de résultats palpables », a commenté le leader du Mouvement ‘’Haa yesso’’.



Selon lui, « le ministre gagnerait à mettre de l’eau dans son vin et savoir qu’il est le patron. On n’est pas obligé de montrer qu’on est le patron, en voulant tout le temps dominer l’autre. Tout se règle autour d’une table de négociations avec le dialogue.



Le président de la République n’a pas besoin de ces remous un peu partout. Pour terminer ce mandat, nous avons besoin de convergence pour réaliser l’émergence ».

