Thierno Alasane Sall : "L’Etat doit reconnaître la contribution économique et sociale des Jakartamen, des chauffeurs de clandos et des marchands ambulants..."

Les Jakartamen assurent un service de transport essentiel, partout aujourd’hui au Sénégal. Mais ils subissent de nombreuses tracasseries policières.



Selon Thierno Alasane Sall de la coalition Sénégal KESE, l’Etat doit reconnaître la contribution économique et sociale des Jakartamen, des chauffeurs de clandos et des marchands ambulants, en les accompagnant à se formaliser et non en les réprimant.



Ces jeunes travailleurs doivent être identifiés, structurés, afin de les intégrer dans le système formel.