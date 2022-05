Thierno Alassane Sall, Aar Sénégal : « Si un pandore de loi est appliqué, Benno et Yaw ne vont pas participer aux élections législatives »

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022

Thierno Alassane Sall détruit Benno et Yaw. Il estime que si un pandore de loi est appliqué, ces deux entités ne vont pas participer à ces élections de juillet 2022.



D’après lui, il s’agit d’une porte ouverte au Président Sall pour réclamer un 3e mandat. Cette volonté de trouver un compromis risque de faire volet en éclat le pays. Tout le monde doit se battre pour les barrer la route ou de les forcer à respecter la loi.



Aar Sénégal, réclame de la sécurité pour les populations sénégalaises. A retenir, depuis quelques jours, des meurtres et des agressions reviennent de manière inquiétante. Donc, Aar Sénégal interpelle le Ministre de l’Intérieur à assurer davantage la sécurité des populations.



Ousmane Wade