Thierno Alassane Sall appelle à un Parlement fort et engagé pour l’intérêt général

Le Sénégal a besoin d’un Parlement fort, composé de femmes et d’hommes qui défendront quoi qu’il en coûte l’intérêt général. La mission d’un député ne se limite pas à la simple approbation de décisions prises en haut lieu. Elle est avant tout un acte de responsabilité et d’engagement envers le peuple, selon Thierno Alassane Sall.



"Avec Senegaal Kese, nous nous engageons à incarner une nouvelle vision pour l’Assemblée nationale, où chaque voix sera levée pour renforcer la transparence et l’intégrité de nos institutions, où chaque décision prise sera guidée par le seul intérêt du pays. Le 17 novembre, faisons le choix d’un véritable contrôle de l’exécutif. Choisissons des représentants compétents, à la hauteur des défis de notre époque et de l’histoire de notre nation", a t-il écrit sur sa page Facebook.