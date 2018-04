Thierno Alassane Sall prié de rembourser 9,6 millions de FCFA

Thierno Alassane Sall prié de rembourser 9,6 millions de FCFA EMISSION D'UN ORDRE DE RECETTE Selon les informations de Libération, la Direction de la Solde a émis un ordre de recette à l'encontre de l'ancien ministre Thierno Alassane Sall. Montant en cause : 9,6 millions de FCFA.



Rédigé par leral.net le Lundi 16 Avril 2018 à 12:38 | | 2 commentaire(s)|

Thierno Alassane Sall est-il mois à compter de la date de la aussi intègre qu'il le pré- signature dudit décret soit le 1 er tend ? Selon les informa- décembre 2017. Cependant,

tions de Libération, la Direction de la Solde a émis à son encontre un ordre de recette pour des fonds indûment perçus. Alors qu'il savait en toute évidence qu'il s'agissait d'une erreur. Que s'est-il passé ? Par décret numéro 2017-696 du 2 mai 2017, il a été mis aux fonctions de Thierno Alassane Sall, ministre de l'Ener- gie et du développement des énergies renouvelables, matri- cule de solde numéro 655.570/H. À la suite de cela, sa rémunéra- tion devait être suspendue six

cette suspension n'a pas pu être effective qu'à compter du 1er mars 2018.

Par conséquent, il a été procédé, à son encontre, à l'émission d'un ordre de recette numéro 0000701 du 14 mars 2018 d'un montant de 9.693.956 FCFA pour le recouvrement des sommes mandatées par erreur à Thierno Alassane Sall du 1er dé- cembre 2017 au 28 février 2018. Ledit ordre de recette a été remis à Babacar Niang envoyé par Thierno Alassane Sall le 28

mars 2018 aux fins de régularisa- tion par ce dernier. L'ancien mi- nistre a-t-il "remboursé" les montants en cause ?

Cheikh Mbacké guissé

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook