Thierno Alassane Sall rejette la main tendue de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 09:03 | | 1 commentaire(s)|

Que le Président Macky Sall ne compte pas sur la République des Valeurs de Thierno Alassane Sall pour entamer le dialogue auquel il a invité la classe politique.



L’ancien ministre de l’Energie indique dans un communiqué que la République des Valeurs ne participera pas au dialogue lancé par le Président Macky Sall. Selon lui, après avoir fait éliminer injustement des candidats à la présidentielle par «sa loi antidémocratique sur le parrainage, Macky Sall veut, aujourd'hui, nous parler d'un nouveau soi-disant appel au dialogue».



Thierno Alassane Sall souligne que «la République des Valeurs est dans l’opposition et restera dans l’opposition, libre de constater et de dénoncer les dérives du pouvoir et d'apporter des propositions ».

