Thierno Birahim Fall, DG de l'Aps libéré

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mars 2020 à 09:34

Placé en garde-à(vue à la Section de Recherches, le Directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (Aps), Thierno Birahim Fall, est libre.



Selon "L'Observateur", "L'As" et "Les Échos", il a été cueilli chez lui, avant-hier, pour avoir refusé de déférer à la convocation des gendarmes de la SR. Il motive son refus de répondre parce qu'il a été nommé par décret et qu'il ne peut pas être convoqué n'importe comment. Une attitude de "défiance" qui a poussé les pandores à aller le cueillir chez lui et le placer en garde-à-vue.



Thierno Birahim Fall fait l'objet d'une plainte pour coups et blessures volontaires déposée par les deux employées Yaye Fatou Diagne et Fatou Diop, respectivement cheffe du service commercial et responsable financière.



Les faits ont eu lieu le 28 janvier dernier. Deux agents et d'autres personnes étrangères, ont fait irruption dans le bureau de la dame en lui demandant de quitter les lieux.



S'en est suivi alors des échanges de propos avant que ces hommes ne s'en prennent à elle en exerçant sur elle, des violences qui lui ont valu après constations médicales, une invalidité de cinq (5) jours.

