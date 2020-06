Thierno Birahim Ndiaye, président de "Génération Jef": « Un flou total a été noté depuis quelques années dans la gestion du foncier » La pandémie n’a pas connu un ralentissement depuis le 2 mars. Les Sénégalais ont fait un relâchement depuis, pour vivre avec le virus. Vu la recrudescence, il est temps de revoir les choses. Il y a une cassure dans l’interprétation faite de cette décision prise par le Chef de l’Etat. Et, renseigne-t-il, un flou total a été noté depuis quelques années, dans la gestion du foncier.

Le président de "Génération Jef", Thierno Birahim Ndiaye, co-débatteur dans l’émission « Débat du week-end », a regretté qu’après la détermination des problèmes juridiques, un flou total a été noté depuis quelques années dans la gestion du foncier. « Nous avons aujourd’hui, un problème de gestion de la terre. Ce qui se passe sur le littoral est regrettable. Avec Wade, il avait des projets, mais, des gens en ont profité pour faire autre chose.



Le recul du trait de côte est estimé à 0,5. Où va le Sénégal ? Maintenant, il est temps de freiner la destruction du littoral. Puisque, d’ici 25 ans, il y aura d’énormes risques de perdre le littoral. Malheureusement, il n’y a aucune planification au Sénégal », a dénoncé le président de "Génération Jef", Thierno Birahim Ndiaye.



Le natif de Grand-Dakar exige des explications de Sen'Eau ou du Ministre de l’Eau sur la pénurie d’eau qui frappe le Sénégal. C’est inexplicable, insiste-t-il, qu’on ait des difficultés d’eau en 2020.



« Cette fois, est-ce que l’Etat a mis les moyens qu’il faut. Je lance un appel aux populations de faire le nécessaire dans leurs différentes localités. La Covid-19 est un peu compliquée. Je pense qu’entre le 2 juin et le 25 juin, il y a 23 jours, je pense que l’Etat a pris des mesures. Que les populations aillent soutenir les apprenants dans les écoles. Il faut une implantation des mesures sanitaires édictées. »



Thierno Birahim Ndiaye a lancé aussi, un cri de cœur concernant le Cinéma Liberté de Grand Dakar, vendu à un Belge. Ce dernier, a construit jusqu’à empiéter sur le trottoir.



