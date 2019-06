Thierno Bocoum : « Aliou Sall devrait porter plainte contre El Hadji Kassé» Pour Thierno Bocoum, les déclarations d’El Hamidou Kassé, confirment la BBC. Selon le président de l’Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République (AGIR), «la question des 250 000 dollars qui aurait été virés dans les comptes de Agritrans, peut rapidement être élucidée sans que nous ne soyons contraints d’attendre l’aboutissement de l’enquête « fourre-tout » du procureur, sur la gestion de nos ressources naturelles».

Dans cette dynamique, il invite El Hadji Kassé à « mettre à la disposition de l’opinion nationale et internationale, les preuves de ses affirmations ».



Dans un communiqué rendu public, Thierno Bocoum estime que « Aliou Sall qui tient à laver son honneur, devrait pouvoir porter plainte contre El Hadji Hamidou Kassé pour sommer ce dernier de justifier ses affirmations ». Par ailleurs, note-t-il, « il a la possibilité de publier les comptes de son entreprise, dans le cadre du procès pour que l’état des débits et des crédits puissent éclairer l’opinion sur le virement ou non de cette somme».



Le leader d’Agir invite le Procureur Serigne Bassirou Guèye à s’auto-saisir dans le cadre de cette affaire, pour que la lumière soit faite.

