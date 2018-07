Thierno Bocoum appelle au lancement des Assises de la Justice

Le Président d’AGIR et candidat à la présidentielle de 2019, a partagé sa réflexion sur l’indépendance de la justice au Sénégal.



Thierno Bocoum veutfaire comprendre à l’opinion qu’on ne peut pas parler d’immixtion de l’Exécutif, en feignant d’oublier qu’elle est facilitée et encouragée par une complicité de certains acteurs à l’intérieur de la justice.



«Notre problème, ce n’est pas seulement un problème de système. C’est aussi un problème d’hommes. Ce sont les hommes qui alimentent et renouvellent un système dont le soubassement est la protection des ententes secrètes, des combines sur le dos des populations», soutient Thierno Bocoum.



C’est pourquoi, il propose de lancer des assises de la justice, qui doivent impliquer tous les acteurs concernés, à la place des assises politiques qui se penchent sur la justice sans en convier les acteurs.



A l’en croire, cela permettra non seulement de couper court à toute influence de l’exécutif sur le judiciaire, mais également de ne laisser à aucun acteur de la justice, la possibilité de nuire à la bonne administration de l’institution pour des considérations personnelles.