Thierno Bocoum : « ce n’est pas en allumant un contre-feu, en invitant l’opposition dans Cos Petro Gaz que l’Etat va étouffer le scandale de la BBC » Thierno Bocoum ne rejette pas la proposition du chef de l’Etat d’ouvrir Cos Petro Gaz à l’opposition, pour apporter plus de transparence dans la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. Toutefois, le patron du mouvement Agir, a estimé sur la RFM, qu’« il fallait adopter cette posture depuis longtemps ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019

Et d’ajouter, « beaucoup de contrats ont déjà été signés. Aujourd’hui, l’enjeu est d’éclaircir cette affaire qui est extrêmement grave ». Selon lui, « ce n’est pas en allumant un contre-feu, en invitant l’opposition dans Cos Petro Gaz que l’Etat va étouffer le scandale de la BBC ».

