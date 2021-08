Thierno Bocoum "lapide" Macky et Idy, et "évente" un deal de Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade Thierno Bocoum, l'ancien bras droit d'Idrissa Seck s'est fendu d'un post assez énigmatique sur sa page Facebook, où il dénonce les agissements de Macky Sall. Non sans dénoncer un éventuel deal concocté par le trio d'opposants, Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Karim Wade, qui travaillerait pour...

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021

" Nous avons dit NON à Macky Sall dans sa volonté de partage de responsabilités au sein du pouvoir. Nous avons dit NON à Idrissa Seck dans sa volonté fraternelle de nous associer à son entrisme ", a posté Thierno Bocoum. Jusque là, rien de nouveau dans le cieux.



Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade



A en croire le post de l'ancien rewmiste, " nous n’avons pas mené tous les combats de principes dans ce pays, pour nous laisser berner par ces trois-là. Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade yéne laye wakhale. Votre alliance calculée et politicienne contre l’opposition et pour vous-mêmes, sera dénoncée.



A bientôt ", a-t-il menacé le trio.



