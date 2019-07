Thierno Bocoum: « le montant de la caution pour les locales est excessif » Le montant de la caution pour les élections locales, fixé à 20 millions FCFA, à raison de 10 millions pour les municipales et 10 millions pour les départementales, est exorbitant. C’est l’avis de Thierno Bocoum.

Selon le leader du mouvement Agir, « ce montant est excessif ». Invité de la RRM, l’ancien membre du parti Rewmi estime qu’il faut plutôt « permettre à des Sénégalais qui ont des ambitions pour leur localité, de se présenter, sans que l’aspect pécuniaire ne soit un frein ».



Dans tous les cas, Thierno Bocoum, avertit que la question sera discutée au sein du Front de résistance de l’opposition et « le moment venu, nous aviserons de la position à adopter ».

Quoi qu’il en soit, dit-il, « il n’y a aucune raison d’amener le montant de la caution à ce niveau ».

