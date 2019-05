Thierno Bocoum : « quand on n'a plus de sécurité jusque dans sa propre maison, cela pose problème » Le leader d’Agir, Thierno Bocoum a marqué de sa présence le sit-in du collectif qui a manifesté ce matin à la place de la Nation, contre les violences faites aux femmes, après le meurtre de Bineta Camara.

Thierno Bocum qui a dit vouloir marquer sa solidarité avec les femmes et toutes les familles des victimes, a indiqué qu’« il faut dépasser le stade de l’indignation et trouver des solutions » aux violences faites aux femmes, notamment les viols et les meurtres en série.



« Quand on n’a plus de sécurité, jusque dans sa propre maison, cela pose problème », a fustigé l’homme politique.

