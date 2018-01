Thierno Mouhammad Madani Tall, khalife de la communauté omarienne : « Macky Sall a fait mieux que tous ses prédécesseurs »

Le serviteur de la Hadrah omarienne et président de la Ligue des oulémas du sénégal demeure convaincu que le Président Sall a fait mieux que tous ses prédécesseurs à la tête du pays. En marge de la 38e ziarra annuelle en mémoire à Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall, Thierno Madani Tall s’est montré très élogieux envers le chef de l’Etat.



« De Senghor à Macky Sall, tous les régimes qui se sont succédé ont bien travaillé. Mais, le gouvernement de Macky Sall a doublé les précédents en termes de réalisations. Ce régime a fait plus que tous les autres avant lui. Le pouvoir en place a beaucoup fait pour les familles religieuses et le pays. Qu’Allah aide Macky Sall et son gouvernement à développer le pays et les accompagne dans leur mission ».



Sûrement que ces mots vont galvaniser le pouvoir en place, qui mettra le pied à l’étrier pour accélérer sa cadence dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent.



Manifestement, Thierno Madani est un homme de son temps. Un marabout ‘’branché’’, fin connaisseur de l’utilité mais aussi des méfaits des technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment des réseaux sociaux. C’est à ce titre qu’il appelle les jeunes à se méfier des dangers de l’internet. « Je vous mets en garde contre les méfaits e l’internet et des réseaux sociaux et de tout ce qui peut mener à la violence physique ou verbale. Le messager de Dieu dit : « parmi les bons comportements du musulman : ne pas se mêler de ce qui ne le concerne pas» et « le bon musulman est celui qui aura épargné les musulmans dans ses propos et ses gestes ». « Contrôlez vos langages et épargnez les autres dans vos propos ». Allah dit : « tout ce que la personne prononce, les anges l’inscrivent » (Sourate Qàf).









L’Observateur