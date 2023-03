Thierno Thierno Alassane Sall: « La corruption dans ce pays prend sa source dans la politique »

L’ancien ministre de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables de Macky Sall, Thierno Alassane Sall pense que Cheikh Hadjibou Soumaré sait de quoi il parle sur la distribution des mallettes.



« Vous savez et tout le monde le sait, depuis 2000, le pays n’est pas ce qu’il proclame être : un pays de démocratie, un pays de Droit et un pays de foi. Les mallettes ont circulé du temps de M. Hadjibou Soumaré . Et je ne suis pas au courant qu’ils ont fait un bilan. Les mallettes de Alex Segura et d’autres mallettes. Peu de personnes peuvent dire qu’ils n’ont pas participé à ce festin », a déclaré Thierno Alassane Sall rapporte walf.



Avant de préciser que « la corruption dans ce pays prend sa source première dans la politique, bien avant la première alternance, et ça continue de nos jours. Donc, c’est comme qui dirait, qui jettera la première pierre. Ce qui n’exonéré pas le gouvernement actuel, loin s’en faut. Je ne cherche pas à les exonérer. Mais il est temps que nous condamnions tous la corruption », a conclu Thierno Alassane Sall.