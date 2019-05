Thiès : 14 taximen condamnés à un mois de prison avec sursis

Le Tribunal des flagrants délits de Thiès a jugé et condamné hier, les 14 chauffeurs de taxis « Allo Dakar » et « Allo Mbour » pour exercice illégale de transport.



D’après Le Témoin, les chauffeurs ont été condamnés à un mois de prison avec sursis. Mais, leurs camarades arrêtés lors d’une manifestation, ont été relaxés peu de temps après leur arrestation.



