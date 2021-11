Thiès: 7557 engins recensés, le règne sans frein des Jakartas Le transport urbain à Thiès se conjugue désormais avec les conducteurs de Jakarta qui ont une colonie de plus en plus grandissante a constaté Kritik.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 05:30

Moyen de transport prisé par les populations , le Jakarta est devenu incontournable dans la capitale du Rail avec une colonie sans cesse grandissante.



D'ailleurs, selon le journal, 7557 moto Jakartas sont recensés à Thiès et ce, officiellement. Des jeunes de tout âge, happés par le chômage, se reconvertissent dans le créneau et deviennent pilotes de ces engins à deux roues.



Mais, ce moyen de transport, peu sécurisé, fait des ravages avec plusieurs vies perdues sur l'asphalte. Encore que Thiès n'est pas un cas isolé. Il suffit de faire un tour à Dakar, dans les différents garages de voitures pour voir les longues files des Jakartas qui commencent même à concurrencer les taxis. Pareil dans les autres régions.



Le constat est qu'aussi, depuis leur avènement, le taux de mortalité sur la route est croissant.

