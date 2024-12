Thiès : 77 élèves sous-officiers de l’École de l’armée de l’air en fin de formation

Soixante-dix-sept élèves sous-officiers, dont sept filles, ont été présentés au drapeau national, vendredi, cette étape marquant la fin de la formation de la 14e promotion du brevet élémentaire de maintenance aéronautique de l’École de l’armée de l’air.



« Après trois mois très chargés, durant lesquels ces jeunes élèves sous-officiers ont surmonté les épreuves physiques et morales, le mérite et l’honneur leur reviennent aujourd’hui de voir leur drapeau », a dit le commandant de l’École de l’armée de l’air basée à Thiès (ouest), le colonel Ousmane Ngom.



Il a évoqué la « particularité de cette promotion », avec laquelle, pour la première fois, l’école a accueilli un effectif aussi important, 77 stagiaires, dont sept filles.



Le colonel Ousmane Ngom signale que les élèves militaires sont issus de deux concours nationaux ‘’très sélectifs ». Quarante-quatre d’entre eux proviennent du concours direct, les autres du concours professionnel.



Ces stagiaires ont été formés à des spécialités relevant de l’administration, de la sécurité-incendie, du sauvetage et des hydrocarbures, selon le commandant de l’école militaire.



« Après avoir rejoint la base école de Thiès depuis le 9 septembre 2024, ces élèves sous-officiers viennent juste de terminer leur initiation aux traditions de l’école et leur formation initiale du combattant », a-t-il précisé.



Ils ont été soumis à de « rudes épreuves d’endurance et de pression psychologique […] pour exercer le métier si exigeant et si exaltant d’aviateur militaire ».



Tout au long de cette phase initiale, qui consacre la rupture entre la vie civile et la vie militaire, « ces jeunes Sénégalais ont pu apprendre les rudiments du métier des armes et s’imprégner des contraintes et obligations de la vie militaire pour devenir de dignes serviteurs de la nation », a souligné Ousmane Ngom.



Le commandant de l’École de l’armée de l’air signale que durant les deux prochaines années, ces élèves sous-officiers devront continuer à « faire preuve de persévérance et d’engagement total, afin de pouvoir marcher sur les chemins de la gloire, [sur les pas de] leurs anciens ».



De la sorte, « ils rentreront progressivement dans le monde complexe et éminemment technique de l’aviation militaire », a -t-il poursuivi.



Située dans la base militaire de Thiès, l’École de l’armée de l’air a été créée en 1984 pour prendre en charge la formation des pilotes et mécaniciens sénégalais.



Ces derniers étaient formés auparavant à l’étranger, en France et au Maroc notamment. Cette reprise en main permet depuis lors de produire les effectifs dont l’armée avait besoin, selon l’établissement militaire.

