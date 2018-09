Thiès - Affaire "Djakay mouride" : Les 5 prévenus relaxés

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Septembre 2018 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|

Le tribunal a finalement prononcé la relaxe pour les 5 prévenus arrêtés et jugés dans l'affaire dite de "Djakay mouride" portant sur un remplacement de Serigne Saliou Touré, représentant du khalife général des mourides à Thiès.

Les 5 talibés de Serigne Saliou Touré, dont deux de ses fils ont été donc relaxés ce vendredi 7 septembre 2018 par le tribunal des flagrants délits de Thiès. Une décision qui fait suite au pardon accordé par la victime présumée, selon son avocat, Me El Hadji Diouf qui a défendu le dossier avant de faire un plaidoyer pour un verdict d'apaisement.

Il faut rappeler que leur arrestation fait suite à une plainte déposée par Serigne Moustapha Lakram Mbacké, émissaire du khalife général des mourides et porteur d'un message destiné à la communauté mouride de Thiès, objet de la furie des talibés de Serigne Saliou Touré.

Deux prévenus ont été condamnés à une peine de 6 mois de prison avec sursis, assortie d'une amende de 50 000 francs Cfa de dommages et intérêts à payer.



Seneweb



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook