Thiès-Affaire des 61 techniciens de surface du FERA : Mouhamadou Ndiaye, Directeur de la Communication apporte ses précisions

Par conséquent, dit il, leur prise en charge salariale est prévue dans ledit projet. Pour lui, le renouvellement des conventions n'est pas un problème spécifique à la Ville de Thiès, mais elle concerne toutes les communes bénéficiaires du projet. Il rappelle par ailleurs que c'est une situation qui n'est pas nouvelle car dans le passé, ils ont connu sept mois d'arriérés de salaires et à l'époque, à la surprise générale, aucun mouvement d'humeur n'a été tenu.



C’est pourquoi, dit-il, «tout laisse croire qu'il y a des non-dits face à ces grondes et grognes, vu le contexte politique actuel. Le doute s'installe sur la crédibilité même de certains porteurs de revendications tapis dans l'ombre ».



Il souligne également qu’au moment de renouveler les contrats FERA l'année dernière, Dr Babacar Diop maire de Thiès, dans le cadre de sa politique sociale, avait décidé généreusement de les maintenir et de sécuriser leur emploi.



Aujourd’hui, la Ville de Thiès invite tout un chacun au sens de la mesure et de la responsabilité, d’autant plus qu’elle s'attelle de son mieux auprès de la Direction du FERA pour une régularisation urgente de la situation.

L’As