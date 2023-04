Thiès / Awa Bâ retrouvée morte calcinée : Le présumé meurtrier arrêté

Du neuf dans l’affaire d'Awa Bâ, la femme retrouvée morte calcinée au village de Keur Macoumba Diop, dans le département de Tivaouane. Son présumé meurtrier a été arrêté.



Il s’agit du maçon Pierre Dione, qui avait fait la découverte macabre avant d’alerter la police. Les enquêteurs ont trouvé sur lui des indices graves et concordants qui mènent à lui.



Arrêté, le mis en cause âgé de 41 ans et demeurant à Terokh à Thiès, a été placé en garde-à-vue pour homicide volontaire.



Les résultats de l’enquête ont montré que le mis en cause, né en 1982 à Thiès, a été localisé au même endroit que la victime le jour de sa disparition, le 23 mars dernier, rapporte "Rewmi".