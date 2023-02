Thiès :Babacar Diop réclame une journée nationale du chemin de fer

Le maire de la ville de Thiès (ouest), Babacar Diop, a invité vendredi les autorités étatiques à réfléchir sur la création d’une journée dédiée au chemin de fer et de son patrimoine, nous apprend l'Aps.



« Il y’ a des journées dédiées à l’élevage, à l’environnement et autres. Il nous faut, une journée nationale dédiée au secteur ferroviaire et à son patrimoine’’, a plaidé le maire de Thiès qui s’exprimait au cours de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation des chemins de fer à Thiès dans le cadre de la tournée économique du président de la République.



« Thiès est une ville ouvrière qui s’est développée grâce au chemin de fer. Les multiples trains, les régies des chemins de fer, le commerce et l’économie autour du secteur ferroviaire ont fait de la ville de Thiès ce qu’elle est devenue aujourd’hui’’, a estimé Diop.



Dans une allocution axée sur les enjeux de la reprise du corridor ferroviaire Dakar-Bamako, le maire de Thiès est longuement revenu sur l’histoire qui lie sa ville au chemin de fer.



‘’Le chef de l’Etat doit compléter cette histoire. Vous avez une opportunité d’entrer dans l’histoire en étant la personne qui a revitalisé les rails à Thiès’’, a lancé M. Diop en s’adressant à Macky Sall.



‘’Le chemin de fer constitue un axe prioritaire et indispensable pour le développement économique du pays (…) c’est pourquoi, nous lançons aujourd’hui le premier tronçon Dakar-Tambacounda-Kidira’’, a dit Macky Sall en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et de plusieurs cheminots.