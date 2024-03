Thiès : Boubacar Camara évoque les «cinq grandes plaies» du Sénégal

A la faveur d’une tournée de proximité de 48 heures à Thiès, le président de la Coalition «Kamah 2024 Tabax Senegaalu ëlëg», Boubacar Camara, a touché du doigt les «cinq maladies» auxquelles le Sénégal est confronté.



«Je suis venu dans le Cayor parler aux populations, leur expliquer effectivement, que le Sénégal est malade, le pays traverse des moments difficiles, marqués par la pauvreté, l’ignorance, le chômage, l’insécurité et la maladie », dira M. Camara, qui remarque que « ce sont les cinq grandes plaies du Sénégal, pour lesquelles nous avons des solutions qui sont dans notre programme «Tabax» ». Il fait savoir que « justement, le capital humain joue un rôle important dans notre programme, c’est pour cela que lors de nos visites, nous sommes allés voir l’Association des cheminots à la retraite, des conducteurs de train, entre autres, de braves travailleurs que nous connaissions déjà, qui se sont battus pour la réhabilitation du chemin de fer, qui ont compris les enjeux et à qui nous avons exposé notre programme de réhabilitation, de relance du chemin de fer et qui y adhèrent totalement ».



Le candidat à la Présidentielle du 24 mars, a mis l’accent sur « notre projet de transférer la capitale administrative à Thiès », donc, précise-t-il, « Thiès est évidemment concernée par ces plaies ». Boubacar Camara dit avoir « fait le tour du Sénégal, pour se rendre compte que le moment est venu de procéder à un changement important, pour que le pays puisse se mettre sur les rails », comme le note-t-il, « Thiès également devrait se mettre sur les rails ».













Le Quotidien