Thiès: Cérémonie d’installation de la Commission régionale et des Commissions départementales de la région

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2023 à 21:29 | | 0 commentaire(s)|

L’intégralité du discours de Makhtar Lakh, Secrétaire général du MCCPME au nom d’Abdou Karim Fofana du Commerce, de la Consommation et des PME





Dakar, le 12 mai 2023, Gouvernance de Thiès





- Monsieur le Gouverneur de la région de THIES

- Monsieur le Président du Conseil d’Orientation de la Commission nationale de Régulation du Loyer des locaux à usage d’habitation (CONAREL)

- Monsieur le Secrétaire exécutif de la CONAREL

- Mesdames, Messieurs les préfets

- Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Régionale de Régulation du Loyer des locaux à usage d’habitation (COREREL)

- Mesdames et Messieurs les membres des Commissions Départementales de Régulation du Loyer des locaux à usage d’habitation (CODEREL)

- Honorables invités, en vos rangs et titres



Mesdames, Messieurs





Au nom du Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, M. Abdou Karim FOFANA, je vous remercie pour votre présence à cette activité marquant la matérialisation d’une instruction forte du Président de la République.



En effet, comme l’a rappelé le Ministre en charge de la Consommation lors de l’installation des commissions de la région de Dakar, SEM Macky SALL a fait de la réduction du coût de la vie une priorité. Ses initiatives allant dans le sens d’améliorer le pouvoir d’achat des ménages ont notamment porté sur les prix des denrées de consommations courantes et sur la régulation du loyer.



Cette dernière mesure a pris forme avec la signature du décret n° 2023-382 du 24 février 2023 modifiant la loi n° 2014-03 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers n'ayant pas été calculés suivant la surface corrigée.

Une telle décision vient renforcer la lutte contre les spéculations dans le domaine du loyer à usage d'habitation.

Une lutte dont l’épicentre reste le triangle Dakar-Thiès-Mbour tant la demande en logements et la spéculation sur les prix des loyers y sont fortes. Vous comprendrez donc aisément le choix porté sur Thiès pour cette deuxième cérémonie d’installation de commissions de la CONAREL aprés celle tenue à Dakar en début de semaine.



Mesdames, Messieurs



Selon le décret n° 2023-446 en date du 1er mars 2023, la CONAREL est chargée :



- (i) de proposer des mesures pratiques visant à renforcer la lutte contre les hausses illicites et les pratiques spéculatives au niveau du marché locatif,



- (ii) de contribuer à l’amélioration des dispositifs d'accompagnement relatifs à l'accès au logement,



- (iii) d'assurer la coordination de l’activité des commissions régionales de régulation du loyer des locaux à usage d’habitation,



- (iv) de donner son avis sur tout projet de texte relatif au loyer des locaux à usage d’habitation.



Un numéro vert est mis à la disposition des usagers pour recueillir les demandes de renseignements et le signalement des irrégularités.



Les commissions régionales de régulation du loyer des locaux à usage d’habitation comme celle que nous installons ce jour sont chargées notamment :

- (i) d’assurer la mise en œuvre et le suivi des orientations de la CONAREL,

- (ii) de coordonner l’action des commissions départementales,

- (iii) de recevoir les réclamations en matière de loyer

- (iv) de procéder au règlement à l’amiable des différends entre bailleurs et locataires avant toute procédure judiciaire.



Mesdames, Messieurs



La cérémonie qui nous réunit marque le démarrage effectif des activités de la CONAREL dans la région de Thiès et donc le traitement des nombreuses requêtes soumises par les locataires et les bailleurs immobiliers.

En attendant que la nouvelle structure puisse fonctionner de façon optimale, les services du ministère ne ménageront aucun effort pour mettre les commissions dans les meilleures conditions de travail avec notamment la mise à disposition de locaux, de supports de communication et d’un personnel d’appui.



Mesdames et Messieurs, chers membres des commissions



Le Ministre en charge de la consommation rappelait qu’au regard des sollicitations déjà enregistrées, l’attente des populations en termes de résultats est grande. En effet, elle est à la mesure des difficultés, des angoisses vécues au quotidien et des espoirs que suscite ce nouvel organe.



En son nom, je vous exhorte à adopter la conciliation comme principal moyen de gestion des conflits locatifs afin de désengorger le bureau du juge des loyers.



Et dans la mise en œuvre de cette nouvelle mission, nous sommes rassurés par la qualité des membres qui composent cette structure dont l’expertise et l’expérience constituent un gage de réussite.



Je terminerai mon propos en partageant avec vous l’optimisme du ministre et de l’ensemble de ses collaborateurs dans la mise en œuvre de cette feuille de route conformément aux orientations du Président de la République.



La prise en charge des questions locatives vient renforcer tous les efforts déployés dans le sens de chercher les meilleures réponses aux préoccupations des Sénégalaises et des Sénégalais.



Réconcilier des Sénégalais est le cœur de métier de la CONAREL et de ses démembrements. Nous n’avons aucun doute sur sa capacité à remplir cette mission avec l’appui des services du ministère du Commerce, de la Consommation et des PME.



Je vous remercie de votre aimable attention.





