Thiès / Commune de Fandène: Rewmi déchire le protocole «Mbourou ak soow» Si dans la commune de Thiès, Rewmi et l’Apr ont pu trouver un consensus, à Fandène, fief de Augustin Tine, le parti de Idrissa Seck ira seul aux Locales avec une liste parallèlen dirigée par le coordonnateur du parti de la localité. Raymond Tine a choisi la bannière And Nawlé-And ligéey Fandène.

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Novembre 2021 à 08:48 | | 0 commentaire(s)|

« L’actuel maire de Fandène a zappé, dans ses concertations, le responsable politique du parti Rewmi à Fandène. En lieu et place, il a préféré coordonner avec l’ancien coordonnateur de Rewmi Fandène, qui ne représente même pas 1% chez lui. C’est pourquoi nous avons décidé de conserver notre dignité au niveau de Rewmi Fandène, en créant notre propre liste pour aller à l’assaut de la commune », explique Joachim Wade.



Il constate donc que « le mbourou ak soow n’existe pas à Fandène ». Une liste parallèle devra faire face à celle de la majorité présidentielle dirigée par le directeur de Cabinet politique du Président Macky Sall, qui souhaite briguer un second mandat.



Il y a également celles de l’opposition dirigées par l’ancien maire de Fandène, Pape Saliou Mbaye, Malick Diagne de Yewwi askan wi et Samba Thiaw de Bokk Gis Gis.













lequotidien.sn



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos