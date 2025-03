Thiès - Consommation : La flambée des prix de la viande inquiète en plein Ramadan La viande devient un produit de luxe à Thiès, où la hausse des prix frappe de plein fouet les consommateurs et les bouchers. Selon "Dakaractu", cette flambée est principalement due à la raréfaction du cheptel, rendant l’approvisionnement de plus en plus difficile.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Mars 2025 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

Désormais, le prix d’un bœuf oscille entre 700 000 et 800 000 FCfa, entraînant une augmentation du prix du kilogramme, qui se situe entre 3 700 et 4 000 FCfa sur les marchés de la ville.



Bouchers et ménages en difficulté



La situation devient critique pour les bouchers, qui peinent à s’approvisionner et doivent souvent se tourner vers l’abattoir de Thiès, pour maintenir leur activité. De leur côté, les familles, en particulier les ménages modestes, éprouvent de grandes difficultés à acheter de la viande en cette période de forte consommation liée au Ramadan, rapporte "Dakaractu".



Un appel à l’État pour une intervention rapide



Face à cette crise, les acteurs du secteur exhortent l’État à prendre des mesures urgentes, afin de stabiliser l’approvisionnement en bétail et de limiter l’envolée des prix. L’enjeu est crucial pour soulager les ménages et permettre aux commerçants de poursuivre leurs activités, sans subir une pression économique insoutenable.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook