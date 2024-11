Thiès : De nombreuses cantines ravagées par un incendie au Marché central

‘’ Nous avons prévenu les autorités la semaine passée des risques d’incendie, à cause de cette occupation anarchique du marché. Il y a beaucoup de branchements clandestins ”, s’est-il plaint.



Selon l’agence, Mamadou Seck s’est montré solidaire des vendeurs dont les cantines ont été consumées par les flammes. ‘’ Ce sont de jeunes commerçants qui ont emprunté aux banques pour faire du commerce et qui ont vu leurs biens partir en fumée ’’, s’est-il désolé.



Pour le secrétaire général du Marché central, les responsabilités de cette situation sont partagées à plusieurs niveaux.



” La responsabilité est partagée entre les occupants, le délégué, le gouverneur, le préfet. L’État a des responsabilités dans ce qui s’est passé ’’, a-t-il martelé.



Il a appelé les autorités à accélérer les travaux du marché au poisson, afin de désencombrer le Marché central.



L’APS ajoute que Mama Diop, président de l’Association des tabliers du marché central, dont la cantine située sur la Rue Petersen, a été complètement détruite, estime à “ une centaine ”, les cantines emportées par les flammes. Il a précisé que les membres de sa structure sont les plus affectés par ce sinistre.



Citant les riverains, il a indiqué que le feu se serait déclenché vers 3 heures du matin, sans pouvoir se prononcer sur son origine.



Cet incendie est beaucoup plus violent que celui qui avait touché le marché, il y a quatre ans.