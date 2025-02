Thiès : Des militants du Rewmi défendent Idrissa Seck et fustigent le pouvoir en place À l'occasion du lancement du Mouvement Sauver le Sénégal (MSS), ce dimanche 23 février 2025 à Thiès, plusieurs militants du Parti Rewmi, accompagnés de figures politiques telles que Dr Cheikh Dièye, membre du secrétariat national, Alioune Sow, ancien maire de Thiès-Ouest, Cheikh Gaye et Ndèye Fatou Diop, ont vivement réagi aux critiques visant leur leader, Idrissa Seck.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2025

D'après Dakaractu, ces responsables, très remontés, ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une tentative "machiavélique" de nuire à l'image d’un homme politique "attaché aux valeurs cardinales et capable de sortir le pays des difficultés qu’il traverse depuis plusieurs mois".



Profitant de cette tribune, ils ont également pointé du doigt les limites du pouvoir actuel, mettant en avant les nombreuses difficultés auxquelles font face les Sénégalais au quotidien.



Par ailleurs, contrairement aux annonces relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, Idrissa Seck n’a finalement pas assisté à la cérémonie de lancement du Mouvement Sauver le Sénégal à Thiès, comme le rapporte Dakaractu.



