Thiès / Habib Niang en deuil : Mère Ngoye, une militante dévouée, est décédée

Mère Ngoye était une militante dévouée, engagée et loyale au président Habib Niang. Le Mass vient de perdre une membre de première heure.



Suite à cette triste nouvelle, Habib Niang a reporté toutes ses activités qui devaient se tenir ce samedi, à savoir l'assemblée générale des femmes et la remise de 50 carnets de santé au lutteur Boy Niang 2, à une date ultérieure.



A sa famille, ses parents et proches, le groupe Leral présente ses condoléances, tout en priant pour le repos de son âme !