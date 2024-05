Thiès: La Ville lance le projet des Volontaires de la surveillance urbaine

Dr Babacar Diop a lancé un nouveau corps constitué de 60 volontaires chargés de la surveillance urbaine. Ils sont 35 garçons et 25 filles et qui devront veiller sur les espaces publics tels que l’hôtel de ville, la Promenade des Thiessois, la Place de France, l’Agora, entre autres.



D'aprés Bes Bi, ces volontaires vont également aider les personnes du 3e âge, les mal voyants, les personnes à mobilité réduite et les élèves à traverser la chaussée. En plus d’assurer la police de la salubrité publique, ils vont apporter les premiers soins de secours aux accidentés de la circulation, lutter contre les affichages sauvages, l’occupation anarchique des trottoirs et gérer la circulation routière aux heures de congestion.



Selon le maire de Thiès, ils ont été recrutés à l’issue d’un appel à candidatures afin de dépolitiser leur enrôlement, pour ensuite été formés au camp du Groupement mobile d’intervention (Gmi) de Thiès.