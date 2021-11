Thiès: La police a démantelé un réseau d'escrocs entre Touba et Dakar

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Novembre 2021 à 21:04 | | 0 commentaire(s)|

Le Commissariat du premier arrondissement de Thiès vient de réussir une prouesse, avec le démantèlement d'un vaste réseau d'escrocs, qui a grugé des citoyens de la somme de 124 000 000 FCfa entre Touba et Dakar.



D’après des informations de Seneweb, le cerveau A. Diakité et l'un de ses acolytes, ont été mis aux arrêts, puis déférés pour association de malfaiteurs, escroquerie, abus de confiance, contrebande et blanchiment de capitaux.



