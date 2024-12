Thiès: Le charlatan malien, Amadou Guindo, retrouvé mort dans sa chambre

Une découverte macabre a été faite à Thiès, au quartier Médina Fall, dans la nuit du dimanche au lundi. Il s'agit du corps sans vie d'un ressortissant malien répondant au nom d'Amadou Guindo, informe "L'As".



Charlatan de son état, il a l'habitude de loger dans cette maison, chaque fois qu'il débarque au Sénégal. Ce qui a été le cas depuis son arrivée, il y a environ 3 mois. Mais le dimanche, il est resté toute la journée sans faire signe de vie, contrairement à ses habitudes. Ce qui a intrigué ses colocataires.



D'après le récit du journal, la fenêtre de sa chambre a été défoncée et c'est ainsi que son corps sans vie a été découvert. La police et les sapeurs-pompiers ont été alertés, qui pour procéder aux constats d'usage, qui pour évacuer le corps à la morgue du centre hospitalier régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène. Pour l'heure, c'est l'émoi et la tristesse dans le quartier où le défunt est peint comme un homme serviable et très attentionné.