Thiès : Le corps sans vie du Jakartaman Papito découvert sur la route de Pout

La peur continue de secouer l'opinion dans la ville aux-deux-gares où il ne se passe presque plus un mois sans que les honnêtes citoyens ne se réveillent dans la consternation et la tristesse avec les cas de meurtres et d'assassinats devenus monnaie courante.



Pas plus tard que ce lundi matin 30 septembre 2024, le corps sans vie d'un jeune conducteur de moto-taxi Jakarta, porté disparu depuis dimanche soir, a été retrouvé dans un état terrifiant, presque méconnaissable, sur l’axe Thiès-Pout, raconte Seneweb.



Il s'agit d'un jeune de 35 ans, Habib Mbaye, plus connu sous le sobriquet de Papito Mbaye, fils de Atoumane Mbaye de la Rts, demeurant au quartier Diamaguene, à proximité de la voie ferrée, non loin de la Mairie Thiès-Est. Un Jakartaman qui évolue dans le périmètre communal de Thiès.



Alertés, les éléments de la caserne des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie se sont déployés sur les lieux pour le constat d'usage et le transfert du corps sans vie de la victime au centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès. Sa famille a été retrouvée grâce a son téléphone portable, ce qui a d'ailleurs rendu possible l'identification du corps.



Les circonstances de la mort de Habib Mbaye restent non encore élucidées, en plus de la disparition de sa moto, introuvable jusqu'ici. Il a été inhumé ce lundi 30 aux cimetières de Mbambara, à Thiès.



Une enquête a été ouverte.