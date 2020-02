Thiès : Le principal du Cem Ousmane Ngom, Sadiouka Mbodj retrouvé à Touba

Le principal du Cem Ousmane Ngom de Thiès, Sadiouka Mbodj, qui était jusqu'ici porté disparu, a été retrouvé. Il est actuellement à Touba. Sa famille s’apprête présentement à aller le récupérer. Selon iradio, l'homme est sain et sauf.



Pour rappel, âgé de 59 ans, Sadiouka Mbodj avait disparu depuis le dimanche 16 février dernier, aux environs de 15 heures. Et, depuis lors, il n'a pas fait signe de vie. En quittant son domicile, il avait laissé son téléphone portable chez lui, informait L'As. Professeur d'histoire et de géographie, Sadiouka Mbodj a servi pendant longtemps au Lycée Malick Sy de Thiès avant de se retrouver à la tête du Cem Ousmane Ngom.

