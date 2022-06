Thiès : les acteurs de la santé décrètent 72 h de grève Au terme de la réunion du bureau exécutif régional qui s’est tenu hier à Thiès, les personnels de santé ont décidé de se radicaliser contre l’arrestation d’une sage-femme et d’une aide-infirmière de l’hôpital Dabakh de Thiès, après l’incendie qui a emporté 11 nouveau-nés.

Alors que le système de santé est déjà paralysé à Tivaouane, le bureau exécutif régional a décidé d’en faire autant dans toute la région de Thiès, nous apprend « L’As ».



C’est ainsi qu’un mot d’ordre de grève de 72 heures a été décrété dans toute la région de Thiès. Et aujourd’hui, toutes les blouses blanches sont appelées à rallier la capitale du Rail pour acter toutes les mesures prises.



Ce combat à l’échelle régionale sera mené pendant une semaine. Il sera marqué par un sit-in régional et si rien n’est fait à la fin de la semaine, la bataille sera menée à l’échelle nationale.



