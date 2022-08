Thiès : Les blouses blanches ont déversé leur colère dans les rues A l’appel de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (Asas) And Gueusseum, les blouses blanches ont investi ce week-end les rues de Thiès, dans le cadre d’une marche nationale. L'As

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Août 2022

De l’esplanade de la Croix Rouge, les marcheurs, tout de rouge vêtus, ont rallié l’avenue de Caen par le quartier des Hlm route de Dakar, avant d’atterrir à la Gouvernance, en passant par le Tribunal, la mairie de la ville, l’avenue Lamine Guèye et l’avenue Lat-Dior.



Les pancartes et les banderoles brandies tout au long du trajet laissaient apparaître que les blouses blanches demandent «la libération de leurs camarades de Tivaouane détenus et la correction de l’arbitraire aux hôpitaux de Ourossogui, Talibou Dabo et Mbour».



Il s’y ajoute, selon Mballo Dia Thiam, l'incapacité des ministères concernés à appliquer correctement les augmentations de salaire, avec des agents délibérément omis. C’est ainsi que les indemnités ont été seulement données aux fonctionnaires paramédicaux, etles fonctionnaires administratifs et financiers ont été laissés en rade. Il en est de même pour les Agents de Santé Communautaire (ASC) contractuels des hôpitaux et des collectivités territoriales, mais aussi des contractuels du ministère de la Santé.



