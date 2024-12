Thiès: Les élèves se mobilisent pour réclamer des professeurs manquants

Le manque de professeurs commence à agiter le système éducatif à Thiès, à quelques jours des fêtes de Noël. C'est ainsi que les élèves du Collège d'enseignement moyen (CEM) Darou Salam dans la commune de Thiès-Est ont tapé du poing sur la table, pour réclamer des professeurs. Ils ont déserté les salles de cours, avant de contraindre leurs camarades des établissements environnants à faire de même. Ils réclament un professeur de français, de maths et de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), relate L'As.



Au lycée de Koul dans le département de Tivaouane, les élèves ont décrété hier 72 heures de grève pour réclamer un professeur de Français, mais aussi d'Espagnol. Mlle Awa Diop, président du gouvernement scolaire du lycée de Koul, estime que c'est regrettable qu'un lycée puisse manquer de professeur de Français et d’espagnol depuis le début de l'année scolaire. Elle ajoute qu'il y a également un manque criant de salles de classe, avant de souligner que ces paramètres ne favorisent pas un enseignement de qualité. La grève est de 72 heures renouvelables le jeudi à 8 heures si rien n'est fait.